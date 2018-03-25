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今年饮食业投资额 定为70兆盾或同比提高8%

【本报雅加达讯】食品和饮料加工业定下指标，今年在食品和饮料加工业投资，将比去年的64,8兆盾提高8%成为70兆盾。

印尼食品与饮料商协会（Gapmmi）主席阿迪.卢克曼（Adhi Lukman）对记者称，“虽然是政治年，听说还有很多业者希望能进入，我看到数家外国投资者也下载我国市场信息。”

他声称，有两家中国投资商向印尼食品与饮料商协会询问有关在我国建厂的计划。“他们还未阐明投资值多大，他们希望能在我国投资。”

不只外企，国内企业也对食品与饮料工业感到兴趣。甚至，阿迪预测，国内投资仍将支配该食品与饮料工业。“有的扩建工厂，也有的兴建新工厂。”

根据投资统筹机构（BKPM）数据，去年，在食品与饮料工业的投资总额达到64.8兆盾，或者是全国总投资的9.4%。其中38.5兆盾是国内投资（PMDN），19.7亿美元是外国投资（PMA）。

去年，食品与饮料工业在国内投资占首位，共有1419项工程总值为38.54兆盾。而在外国投资这领域占第6位，共有1649项工程总值为19.7亿美元。

阿迪声称，投资者并没有为今年是政治年担心，因他们更趋向于长期性的投资和看好我国的市场商机巨大。“他们更担心的是政府言行一致的政策，重要的是不要一致变化。日前，政府决定的工业盐进口条例，对投资者有积极影响。”

阿迪续称，政府决定工业盐进口推荐书从海洋与渔业部（KKP）转移由工业部发出表示鉴赏。“这是一个大突破，因能消除二分法的意见。”

工业部已为27家造纸工业、制药工业、食品和饮料加工业发出67万吨工业盐进口推荐书，依计划，今年4月将抵达我国。

这一向以来，海洋与渔业部认为，有关盐的条例，须能保护盐塘农。“我们一致赞同，但工业也须运作。事实证明，最近发生许多工业因缺乏盐原料而不能运营的情况，因此，政府发出的政策，已能消除二分法。”

为此，食品与饮料工业肯定获得原料供应。“这是很重要的，因显示政府能对企业顺利进行提供保障。”