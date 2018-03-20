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今年银行业存款储备金比率有所上升

【本报雅加达讯】银行存款储备金率(ReserveRequirementRatio（RRR)) 有所上升。根据Mandiri Sekuritas证券公司对12家银行的分析，该比率增加11%，从2016年的130％升至去年底的141％。

虽然去年银行平均设定较高的准备金率，但一些银行已拟定较低的比率。例如国家储蓄银行（PT Bank Tabungan Negara（Persero）Tbk（BTN），股代号BBTN），存款储备金比率仅为45％，比2016年基本持平。

国家储蓄银行风险、策略和纪律董事经理Mahelan Prabantarikso表示，该银行故意设定该比率低。

主因是，房贷（KPR）从该银行所有贷款组合中超过80％。“超过80％的该银行投资组合是房贷，抵押品是土地和建筑物。”

因土地和建筑物的贷款抵押品,每年趋于增加，所以该银行不需要存款更高的储备金。

因此，今年该银行仍将在45％至50％的范围内维持比率。

“尽管该银行的存款储备金比率低于50％，但在违约的情况下，抵押品足以覆盖。”

去年，该银行的不良贷款（NPL）比率为2.66％，比2016年的2.84％更低。此前，该银行拟定指标，不良贷款比率将降至2.3％。

除国家储蓄银行之外，东爪哇地方建设银行（PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk（Bank Jatim），股代号BJTM)不太多提高存款储备金比率。

东爪哇地方建设银行财务经理Ferdian Satyagraha称，去年该银行的存款储备金比率仅为96%，比2016年12月份的93％小幅上升。

虽然如此，如果包括多用途贷款，则该银行的存款储备金比率相当高，超过200％。

“实际上，如果不包括多用途贷款，存款储备金比率超过200％，这已经很高。多用途贷款是基于工资的贷款。”

今年该银行计划将把存款储备金比率提高至101％。至于减值损失储备金额（CKPN）将达1950亿盾。根据Mandiri Sekuritas（Mansek）证券公司的分析，存款储备金比率的上升平均是由相当高存款储备金比率的三家银行所贡献。

包括印尼庶民银行（PT Bank Rakyat Indonesia Tbk（BRI），股代号BBRI）为190％、中亚银行（PT Bank Central Asia Tbk（BCA），股代号BBCA）为189%和宝石银行（PT Bank Permata Tbk，股代号BNLI)为190％。

而其他四家银行仍然保持存款储备金比率为140％至50％的范围内，包括万自立银行（PT Bank Mandiri Tbk，股代号BMRI）、印尼国家银行(PT Bank Negara Indonesia Tbk Tbk（BNI），股代号BBNI）、退休国民储蓄银行（PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.，股代号BTPN）和西爪哇-万丹地方建设银行（ PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk）。

Mansek在分析中假设，银行仍然保持高的存款储备金比率的原因是，为未来几年贷款重组做好准备。以及为面对财务会计准则（PSAK）或国际财务报告准则（IFRS）9将于2020年实施的准备。