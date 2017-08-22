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今年第2季智能手机

销量达790万支环比增长9%

【本报雅加达讯】根据国际数据公司研究机构（IDC）咨询，今年第2季，在我国市场供应的智能手机达到790万支。该数目比去年同期增长1%和环比今年首季增长9%。斋戒月（Ramadhan）期间的各种优惠价和宣传，成为销售提升的原因。

日前，IDC的市场分析师利斯基.菲波利延（Risky Febrian）称，最近数年来，各种智能手机供应商持续关注于达到国产品含率（TKDN）条例。“如今，他们大部分都已达致国产品含率标准，以致能转移资金，设法为增加功能和提高产品附加值。”

他声称，有5个智能手机品牌支配今年第2季的供应量，其中是韩国三星（Samsung)、 中国Oppo、国产Advan、台湾华硕（Asus）和中国小米（Xiaomi）。

与此同时，在价格方面，中层阶级（midrange）智能手机每支200美元至400美元（约合263万盾至526万盾），占28%市场份额。而低端（low end）智能手机每支100美元至200美元（约合132万盾至263万盾）占43%，高端（high end）智能手机每支600美元（约合789万盾）占3%。

智能手机顶级供应商已开始在更高的水平提高竞争，推出最新功能，如更良好的相机分辨率（resolusi kamera）、指纹感应器、更高的储存量和内存，以及价格更经济化等。“还有他们提高售后服务，最后，使小规模的供应商难以竞争。”

他解释说，中层阶级智能手机也受到微型融资企业，如Homecredit、Aeon Creedit等，该融资服务也帮助未拥有信用卡的消费者，提供低利息的分期付款购买智能手机，使购买中端和高端智能手机更方便。

另一方面，国产智能手机供应商设法简化投资组合（portfolio）的型款，俾能注重于流行的款式，提高业绩，例如第4代科技（4G）。当地供应商大部分供应的智能手机已能连接4G.

而国外品牌智能手机，如三星、Oppo和小米，在斋戒月期间，推出各种特别奖励，他们和国内银行及微型融资企业合作，推出现金回扣（cashback）和以零巴仙的分期付款方式购买智能手机。