Tuesday, January 24th, 2017 | Posted by

今年油气上游业投资达4500亿美元

钻探石油

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【本报新加坡讯】在这对美国总统唐纳德.特朗普(Donald Trump)的新政策感担忧之际，最近两年曾一度下降的油气上游业投资活动，今年重又上升3%4500亿美元。预计原油价格受每桶45美元的收支平衡小幅上调。估计今年的布伦特原油价格每桶平均达57美元，比2016年的每桶44美元上升30%

日前，Wood Mackenzie 咨询公司油气分析师安德鲁(Andrew Harwood)在新加坡与我国媒体的讨论会上称，“今年在上游业的油气企业活动开始重又提高。而原油价格虽然上涨，不会出现显著激增。”

他对再上升的原油需求作出反应，油气上游企业将提高其产量，包括在新政府领导下的美国。不会出现价格暴涨，因为供应增加将抑制价格。

安德鲁说，虽然上升3%，今年油气上游业的投资总额却比2014年更低40%。与此前期间有所区别，如今油气企业从复杂和大型的油气工程项目转移至资本回报率更快的较小的项目。“效率成为以利用尖端技术的主要关注点。”

他说，在油气上游业的投资活动，极其有赖于某一个国家的条例。一般的投资者把某一个国家的油气上游业财政政策和投资前景与其它的国家作个比较。有的国家其前景佳，但其财政政策却不够好。有的国家两者都好，然而也有两者都不好的。

安德鲁认为，在我国的油气上游业投资具有前瞻性和提供激励的财政政策。而马来西亚虽比我国更具前瞻性，但其财政政策却不如我国那么吸引人。马来西亚提供的激励没我国那么大。

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