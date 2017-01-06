Posted by admin

今年水产养殖定下指标

同比提升5.27% 达100兆盾

【本报雅加达讯】水产养殖定下指标，今年，全国养殖鱼产值将比去年预期落实95兆盾提升5.27%，达到100兆盾。

养殖鱼产值提高主要是预计今年养殖鱼生产指标推动，从去年的1580万吨提高38.61%成为2190万吨。今年养殖虾产将占大约60%份额。

海洋与鱼产部（KKP）水产养殖局局长史拉墨.苏比亚克多（Slamet Soebjakto）解释说，至2016年第3季，养殖鱼产总值达到89兆盾，截至去年底，还有增加6兆盾的潜力，因此，估计达到95兆盾。与此同时，2015年的养殖鱼产总值达到93兆盾。“因此，我们看好2017年养殖鱼产总值达到100兆盾。”

同时，今年的养殖鱼产指标为2190万吨，2015年养殖鱼产达1563万吨，去年至第3季，养殖鱼产达到1322万吨，截至2016年12月或能达到1580万吨，去年因天气恶劣，造成鱼产在预定指标1946万吨之下。

史拉墨称，虾产至少占水产养殖的60%，甚至，虾产价值比金枪鱼更高，海藻虽然生产量最大，但占很小的份额。“随着产量每年增高，养殖鱼产值每年持续提高，产量的影响更大，因价格方面没有显著的改变。”

根据海洋与渔业部养殖鱼工业局数据，至2015年第3季，养殖鱼产达1154万吨，细节是海藻占最大份额，即815万吨，接下来是尼拉（Nila）鱼85万5744吨，虱目鱼（ikan bandeng）54万7610吨和鲶鱼（ikan lele）52万5848吨。

而在2016年同期，养殖鱼产量为1322万吨，细节是海藻产量仍最大，为849万吨湿海藻，接下来是nila鱼113万吨和鲢鱼72万8618吨。

史拉墨声称，海洋与渔业部发出有关运输轮船的策略，是为推动越高的鱼产出口。“我们已发布2016年第15号海洋与渔业部长条例有关活鱼产运输轮船，接下来是2016年第32号海洋与渔业部长条例修订案。”

他说，该修订案最主要的数项事宜，如把主要是活鱼的鱼产运输轮船许可证（SIKPI）和运输轮船最高为500吨级重量（GT）分开，因重量大的运输轮船能使出口商更便利运输活鱼至出口目的国，如中国和香港。