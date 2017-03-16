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今年正月至二月

我国进口优质大米14473吨

【本报雅加达讯】虽然国内的大米产量被认为是足够，可是进口实在无法被取消。所进口的大米是优质类，或特别是为酒店，餐馆和咖啡厅需求的。

中央统计局(BPS)记载，2017年正月至二月期间输入的进口大米达1万4473吨，总值1194万美元。上述的进口比去年同期的2000吨，总值108万美元有所上升。

若每一原产国加以分析的话，大米进口最大的是来自巴基斯坦为6500吨(219万美元)，接着是印度共3510吨(127万美元)，中国2213吨(733万美元)，泰国为1500吨(89万1000美元)，和越南750吨(24万7000美元)。

上述进口大米最多的是通过丹绒普绿(Tanjung

Priok)港口进入达7250吨，其次是丹绒北吨(Tanjung Perak)港口5723吨，勿佬湾(Belawan)

港口1000吨，和庇东(Bitung)港口500吨。

2017年正月至二月期间，除了进口大米外，一些主要粮食作物的进口亦相当大，其中是玉米共6万8883吨(1526万美元)，大豆59万1413吨(2亿6638万美元)，谷物和梅西162万吨(3亿5900万美元)，和面粉10009吨(299万美元)。