Tuesday, June 6th, 2017 | Posted by

今年斋戒月
金融科技行业发放贷款有所上升

【本报雅加达讯】今年开斋月对金融科技公司带来意想不到利益。客户的贷款需求上升。

Investree Radhika Jaya公司董事长兼创始人 Adrian Gunadi称，今年斋戒月贷款有所上升。自今年五月中旬至六月5日，贷款已增至300亿盾。

因此，截至今年五月份，该公司已发放的贷款达1900亿盾。“自五月份至斋戒月，因为开斋节的需要，发放的贷款通常有所上升。”

希望该贷款的上升将持续至开斋节。他拟定指标发放的贷款会增加300亿盾。截至今年底，发放贷款料将达4000亿盾。

UangTeman金融科技公司公共与政府关系部主任 Rimba Laut称，比起去年斋戒月，贷款要求数量增长80%。“易于获得无抵押品贷款鼓励民众需求的上升。”

截至今年首季度，该公司发放的贷款总额达200亿盾增长100%。Rimba称，最近两年，该公司已发放贷款600亿盾。

“去年面临开斋节，该公司发放贷款的交易额，比正常月增长36%。我们希望今年继续上升。该公司拟定指标，至年底发放的贷款有望达1000亿盾，比去年增长四倍。迄今该公司的客户共达6000名。”

Pinjam.co.id金融科技公司创始人 Teguh B. Ariwibowo称，截至今年5月份，交易额趋于上升，比去年同期平均增长40%。

Teguh称，贷款上升的趋势是因民众面对金融问题或要发展业务。“目前我们与微中小型企业合作。”

除了贷款外，该公司的当铺业务也有所上升。客户通常使用为开斋节的需要，例如回乡费。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184670

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