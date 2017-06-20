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今年斋戒月和开斋节期间

包装工业销售仅增长至20%

【本报雅加达讯】今年，临近开斋节（Lebaran），全国包装工业销售量仅提高10%-20%，比去年同期的30%更低。因为受到数个因素影响的缘故，其中如最大消费品企业，即食物和饮料加工工业（mamin）不似往年，使用开斋节的特别包装所致。

日前，印尼包装业联盟（FPI）商务发展经理雅丽安娜.苏珊蒂（Ariana Susanti）对记者称，包装工业增长依赖使用工业，如食物和饮料加工工业。如果食物和饮料加工工业需求降低，则包装工业业绩也将下跌。“今年，食物和饮料加工工业，趋于不使用开斋节特别包装，他们仅使用小型的包装，因此，包装销售增长不高。”

虽然如此，预计今年首季，包装工业营业额仍达到指标，即42兆盾。该营业额受到今年首季的业绩所推动。“如果按临近开斋节的契机来说，销售是有提高，但增长率比去年更低。”

雅丽安娜声称，品质方面，包装工业仍难以增长，自2015年，包装工业增长仅6%至8%，事实上，此前数年能提高10%以上。“一般增长两位数，但仅到2014年，再过来就越来越艰辛，受太多因素的影响。”

她续称，为达到今年的85兆盾销售指标，包装工业须加倍努力工作，因经济氛围仍疲软，而对购买力造成影响。作为另一个解决方法，包装工业开始瞄准零售领域的中小工业（IKM）。“目前有中小工业零售包装产品，他们能自己使用其品牌，但由我们设计。”

虽然如此，包装工业才开始开拓爪哇岛和苏门答腊岛的中小工业，而其它有潜力的区域，如苏拉威西和加里曼丹，因物流费用昂贵，仍难以达到。

此前，斋戒月（Ramadan）和开斋节的食物和饮料加工工业销售预期能提高30%成为120兆盾，比平日更高，该事宜将帮助食物和饮料加工工业达到今年本国的1400兆盾销售指标，同比提高8.5%。

日前，印尼食品和饮料商协会（Gapmmi）主席阿迪.卢克曼（Adhi Lukman）称，斋戒月成为食品和饮料加工业的丰收季节，该期间，民众大量购买食品和饮料产品，容如饼干和糖浆，供斋戒月开斋和欢度开斋节。

因此，平时在斋戒月前，产量将提高3倍，以防范销售提升情形。“但开斋节过后，销售恢复正常，临近圣诞节（Natal）和新年，又再次提高。