Posted by admin

今年政府开支预算增加15兆盾

【本报雅加达讯】今年的国家开支预算可能增加。更好的经济形势影响到国家开支和收入的上升。该预算的增加列入政府准备好的2017年国家收支预算草案(RAPBNP)中。

日前，在总统府的内阁局部会议上，财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)称，在2017年国家收支预算草案中的预算将有相当大的改变，因为国家收入增加约15兆盾。

在2017年国家收支预算案中，政府制定收入指标为1750.28兆盾，比2016年国家收支预算草案落实的1555兆盾有所上升。而国家开支指定为2080.45兆盾，比2016年落实的1860兆盾亦有所上升。丝莉.慕利亚妮解释说，预算增加15兆盾来自各种因素。首先是，更好的经济形势。预计经济增长会达到5.3%，比国家收支预算的指标仅5.1%更高。第二个因素是，油价的变动。我国原油平均价格(ICP)每桶达50美元。其实，在国家收支预算的宏观设想的油价是每桶45美元。第三个因素是，通货膨胀上升。今年的通货膨胀可能超过2017年国家收支预算指标4%。