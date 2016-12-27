Tuesday, December 27th, 2016 | Posted by

今年房地产与股票投资创最高利润

【本报雅加达讯】2016年再过几天即将结束。今年投资对许多人仍成为管理其资金的选项。

投资者有各种投资工具的选项，包括股票、信托资金、债券、定期存款、房地产与黄金的投资。

然后，今年什么投资提供最高的利润？

金融理财师 Eko Endarto 称，今年最佳与最有利的投资仍是房地产与股票部门。

今年有股票提供回报率至200%。而房地产部门在一些地方可获利至50%。”

Eko接着说，今年股票信托资金提供回报率至12%

债券也相当好，因资本收益相当高，甚至，一些债券的资本收益会达9%。今年黄金投资的利润，比去年更低。”

Eko称，该债券回报率的上升成为投资者把黄金转移到债券的原因之一。

Eko称，今年定期存款的收益率有所降低。主因是定期存款的利息跟随印度尼西亚银行（央行/BI）利率的降低。“去年定期存款的收益率仍高于7%。今年仅达6.25%。”

根据 Infovesta股票资金指数的数据，股票信托资金的回报率从去年1230日至今年1230日平均达6.42%，比综合指数（IHSG）增长12.10%的业绩更低。

混合信托资金的回报率从去年1230日至今年1130日平均达8.02%、固定收益信托资金为7.01%与货币市场信托资金为4.23%

政府债券的收益率从去年1230日至今年1130日达9.06%，而企业债券的收益率为8.91%

Eko预期，明年股票投资是相当好的选项。因为美国经济政策已可以预测，则明年全球经济的情况料将好转，以致明年股票市场的情况料将良好与稳定。此外，我国政府实施建设基础设施、经济增长与税务特赦计划的承诺，预测将提高明年股票投资的盈利更大，达15%20%

Eko补充说，除了股票外，房地产部门也料将成为明年有利的投资之一。“因消费商品的需求更高与若税务特赦计划成功，则房地产可能将提供良好的利润。房地产的收益率在一些地方升至50%。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=171692

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