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今年我国液化天然气将剩余320万吨

【本报雅加达讯】预计今年我国液化天然气(LNG)的供应过剩。上述供应过剩是由于国内液化天然气产量与需求不平衡的缘故。

预测今年全国液化天然气产量达1850万立方吨，获自一些油气田。其中来自Bontang 炼油厂900万立方吨，来自Tangguh炼油厂700万立方吨，剩下的250万立方吨则来自Donggi Senoro炼油厂。

天然气和电力亚洲太平洋木材马肯齐资深分析师Edi Saputra周二在雅加达JW 万豪酒店称，“印尼从 Bontang每年约900万立方吨，Tangguh每年700万立方吨，和 Donggi 250万立方吨。今年总共1850万立方吨。”

Edi说，上述总产量，大约1250万立方吨加以出口，而280万立方吨供国内消费。仍有约300万立方吨过剩。“今年有剩余320万立方吨。”

今年全国液化天然气消费量比去年的240万立方吨略有增加。上述消费的增加是由于一些燃气发电站(PLTG)的运营。

Edi说，“今年会上升是因为发电站的运营。”

与此同时，国营石油北塔米纳(Pertamina)公司开始跟进由政府启动的与孟加拉和巴基斯坦在能源部门的合作。

北塔米纳将向上述两国供应液化天然气总值104亿美元。

北塔米纳公司副总裁Adiama Sardjito声称，1月28日在孟加拉，北塔米纳与孟加拉石油公司(Petrobangla)之间签署协议将向孟加拉供应液化天然气。

在通过上述意向书达成的协议中，北塔米纳在10年期间将供应液化天然气每年为100万立方吨。

此外，2018年1月27日亦签署政府间协议，向巴基斯坦供应液化天然气。北塔米纳将于巴基斯坦石油公司商讨液化天然气买卖合同。预计在10年期间向巴基斯坦供应液化天然气每年为150万立方吨，及5年续约选项。若该交易实现的话，总值约64亿美元。