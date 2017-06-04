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今年开斋节

我国央行提供117个新钞兑换地点

【本报雅加达讯】为了满足今年开斋节民众的新钞需求，印度尼西亚银行（央行/BI）在全国设立了至少117个新钞兑换地点。

央行货币管理部主任Suhaedi称，该117个新钞兑换地点包括43个央行的代表处与现金处，以及74个现金存款处。

Suhaedi称，央行也在大城市中心开设新钞兑换地点，例如雅加达的民族纪念碑、楠榜的Tugu Juang纪念碑、巴厘的Puputan广场、亚齐Lhokseumawe的伊斯兰中心清真寺、万隆市广场与我国其它城市中心。

他说：“为兑换所提供的钞票大部分是2016年发行的新钞。”

除大城市中心外，民众还可以在各地政府机构兑换，包括地方政府办公处与央行代表办公室。

他说：“央行也将在市场、车站和回乡岗位预备现金兑换车。”

雅加达民族纪念碑的央行货币兑换服务，于今年5月22日开设营运。然后在6月5日，钞票提供商将增加13家我国银行业，包括印尼庶民银行（PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.，股代号BBRI）、印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia （BNI）Tbk.，股代号BBNI）、万自立银行（PT Bank Mandiri Tbk.，股代号BMRI）、中亚银行（PT Bank Central Asia Tbk.，股代号BBCA）、CIMB商业银行（PT Bank CIMB Niaga Tbk.，股代号BNGA）、东爪哇地方建设银行（BPD Jatim）与东爪哇地方建设夏利亚银行。

Suhaedi称，要兑换新钞的人必须携带身份证或驾驶执照。央行安排民众只能兑换新钞每日一次，每个身份证兑换的上限是3700万盾。

预计今年开斋节现金需求达167兆盾，同比增长14％。