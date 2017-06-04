Sunday, June 4th, 2017 | Posted by

今年开斋节
我国央行提供117个新钞兑换地点

Sejumlah warga antre menukarkan uang pecahan di layanan kas keliling bersama sejumlah bank yang digagas oleh Bank Indonesia (BI) di area Simpang Lima Gumul, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (3/6).

图为上周六（3/6），一些居民在东爪哇省谏义里县Gumul路口5 区央行所举办的数家银行周围现金车服务排队兑换新钞。

 

【本报雅加达讯】为了满足今年开斋节民众的新钞需求，印度尼西亚银行（央行/BI）在全国设立了至少117个新钞兑换地点。 

央行货币管理部主任Suhaedi称，该117个新钞兑换地点包括43个央行的代表处与现金处，以及74个现金存款处。

Suhaedi称，央行也在大城市中心开设新钞兑换地点，例如雅加达的民族纪念碑、楠榜的Tugu Juang纪念碑、巴厘的Puputan广场、亚齐Lhokseumawe的伊斯兰中心清真寺、万隆市广场与我国其它城市中心。

他说：“为兑换所提供的钞票大部分是2016年发行的新钞。”

除大城市中心外，民众还可以在各地政府机构兑换，包括地方政府办公处与央行代表办公室。

他说：“央行也将在市场、车站和回乡岗位预备现金兑换车。”

雅加达民族纪念碑的央行货币兑换服务，于今年5月22日开设营运。然后在6月5日，钞票提供商将增加13家我国银行业，包括印尼庶民银行（PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.，股代号BBRI）、印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia （BNI）Tbk.，股代号BBNI）、万自立银行（PT Bank Mandiri Tbk.，股代号BMRI）、中亚银行（PT Bank Central Asia Tbk.，股代号BBCA）、CIMB商业银行（PT Bank CIMB Niaga Tbk.，股代号BNGA）、东爪哇地方建设银行（BPD Jatim）与东爪哇地方建设夏利亚银行。

Suhaedi称，要兑换新钞的人必须携带身份证或驾驶执照。央行安排民众只能兑换新钞每日一次，每个身份证兑换的上限是3700万盾。

预计今年开斋节现金需求达167兆盾，同比增长14％。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=184419

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