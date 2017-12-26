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今年底我国银行业储蓄料将增长两位数

【本报雅加达讯】到今年年底，我国银行业的储蓄仍增长两位数。金融服务管理局（OJK）记录，今年10月份银行业的储蓄，同比增长10.24％。银行业透过各种方式例如有奖品储蓄，提高储蓄业绩。



印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia Tbk.（BNI），股代号BBNI）记录，今年10月份储蓄增长10.12％。印尼国家银行董事副总经理Herry Sidharta称，今年的增长仍良好，是两位数的增长。希望明年可以继续增长，维持两位数。



“对于该银行的策略，有奖品储蓄依然存在，数字交易的增加将更多，以赢得第三方存款者资金，尤其是储蓄的筹资竞争。

联昌国际商业银行（PT Bank CIMB Niaga Tbk，股代号BNGA)也拟定指标，2018年储蓄有望增长两位数。联昌国际商业银行消费者业务经理Lani Darmawan称，该银行拟定指标，2018年储蓄有望同比增长12％。

“今年11月份，该银行的储蓄，同比增长了7％，到今年底我们预计将达9％左右。我们拟定指标，明年有望增长12％左右。”

Lani称，为了增加储蓄，该银行提供分期储蓄，以致客户按月例行存款在长期储蓄，例如副朝和教育的储蓄。此外，也有赖于工资和现金管理的服务，以及通过各种方案积极参与社区活动。

中亚银行（PT Bank Central Asia Tbk（BCA），股代号BBCA）记录，今年10月份储蓄的业绩增长9.98％，比9月份的9.28％更好。中亚银行企业秘书Jan Hendra称，民众在该银行存款资金的的信心仍良好。

“我们专注于在舒适性、安全性和可靠性方面不断提高的交易型银行业务。通过该原则，民众把资金托付给我们。”

相比之下，宝石银行（PT Bank Permata Tbk）录得负的储蓄增长。截至今年10月份，该银行的储蓄业绩下降5.83％。尽管如此，该银行致力于通过促销和数字银行业务提高储蓄的业绩。

宝石银行零售服务经理Bianto Surodjo称，储蓄是该银行的产品重点之一，该产品需要来提供稳定的廉价基金。该银行继续推出创新的产品和促销计划，鼓励客户使用借记卡，以致储蓄余额将继续增加。“我们运行的一个项目之一是5％返现计划。

此外，该银行也将增加专注于PermataMobile（手机银行业务）和PermataNet（网上银行业务）的电子渠道能力。“继续改善服务和便利性，以及补充现有产品，让客户尽可能多地进行金融活动。

国家储蓄银行（PT Bank Tabungan Negara Tbk（BTN），股代号BBTN）拟定指标，2018年储蓄有望达14兆盾，增长约为30％。廉价基金份额有望增至52％。

国家储蓄银行董事经理Budi Satria称，该银行仍将鼓励廉价基金或经常账户储蓄账户（CASA）的增长，以致对第三方存款基金的份额继续增加。

“今年策略是，通过各种努力进入住宅区并进入某些机构来提高储蓄的资金。明年通过数字银行服务的发展相结合。目前该银行的廉价资金份额仍然低于50％。”

截至今年年10月份，该银行已筹集储蓄资金34兆4300亿盾，储蓄同比增长21.84％。