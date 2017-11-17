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今年市场不景气 Kino公司第三季收入下降13%

【本报雅加达讯】至今年第三季，Kino Indonesia公司仍未达到收入预期。该公司的消费品和制药业务线，业绩手民众购买力非常影响。

Kino Indonesia公司经理Peter Chayson称，“从开斋节至今，民众购买力仍低迷。但是，我们相信明年情况将变好。”

根据今年第三季财务报告，Kino公司收入下降13%成为2.34兆盾。而去年同期，Kino公司能获得销售额2.7兆盾。

Kino公司44%的业务由护理产品带动，今年第三季贡献1.05兆盾。该数字比去年同期1.25兆盾下滑16%。

食品部门也下滑29%成为3650亿盾。最差的销售来自于药品，今年第三季锐降68%，从70亿盾成为22亿盾。

唯一增长的来自于饮料部门，销售额9230亿盾。但是，增幅微小，比去年第三季9210亿盾提高不到1%。

虽然如此，Kino公司进行效率以销售成本从1.59兆盾下降14%成为1.36兆盾。但是，上述情况不至于提高净利锐降61%成为690亿盾。而去年第三季Kino公司获得净利1780亿盾。

因为市场正不景气，Kino公司定下指标，今年与去年增长差不多一样。因此，Kino公司需要提高业务策略。

“我们将在所有的业务进行大规模效率，而与其他公司进行合作。”他这么说。上述情况从Kino公司努力资助子公司和建立数家合资企业。

“此外，我们将推出创新的产品以赢得商业竞争。”他如斯说。今年下半年，Kino公司已增设20个库存单位。他说，该公司将持续推动爪哇或爪哇外地区的配送点。