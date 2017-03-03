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今年初预算赤字缩小至0.16%

【本报雅加达讯】财政部声称，2017年初的预算赤字比去年同期的更好。自2017年1月1日至2月20日赤字落实处于0.16%的水平。

财政部预算局长阿斯科拉尼(Askollani)称，国家收入上升以致能抵消部会和机构的支出。“赤字越小越好。其收入趋势也更高。”

根据财政部的数据，至2月份的国家收入对2017年国家收支预算修订案(APBN-P) 上升8.4%。国家获得145.4兆盾，或比只有138.7兆盾的去年1月份至2月份期间更高。

与此同时，政府的支出，无论是中央或地方政府达168.6兆盾，或占2017年国家收支预算修订案的8.1%。2016年初的政府支出更大，或大约189.4兆盾。

阿斯科拉尼否认今年的政府支出比去年更缓慢。他说，在2月中同步进行的地方首长选举证明并不阻碍国家支出。

他说，“政府致力于加速招标过程及其它已看到其成果。意思是，我们的监测已有所上升，我们设法在第三个月再上升。”

因此，录志的预算赤字占2017年国家收支预算修订案赤字指标330兆盾才达22.2兆盾。该数额比去年初的赤字50.66兆盾更低。

财政政策机构主任Suahasil Nazara称，大部分的建设项目于2月底开始。与此同时，今年政府没有义务向地方上支付债权转让，就有如在2016年初那样。“今年不再有应支付的。向地方上的转账全都已清理。”