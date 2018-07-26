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今年冗长干旱季节 影响国内大米供应

【本报雅加达讯】今年干旱种植季节（musim gadu）的大米供应有可能受影响，那是因爪哇岛数个地区的稻田面对干旱情势，有可能造成歉收（puso）。

印尼农业技术和种籽银行协会（AB2TI）总主席德威.安特里亚斯.善多梭（Dwi Andrias Santoso）称，至今，分布于全国85个地区的50%协会成员报导，他们居留的地方发生干旱，干旱情形发生于西爪哇、中爪哇和东爪哇，东爪情形最糟。“我国东区确定也面对干旱情形，当我们还没有接到报告，我们协会成员大部分居住于爪哇岛。”

德威声称，今年的温度比去年更高。“从我们接到的国际报道，本周的温度比去年同期更高，土壤湿度也更干燥，不论是泥土湿度或者是雨水量。”

印尼农业技术和种籽银行协会预测，干旱情形将导致稻谷产量降低20%至60%，因此，德威希望政府即刻提供帮助。“我们希望能尽快获得现款援助，那是为歉收或者产量剧降的农民提供帮助。”

农业部（Kementan）粮食作物局长苏马尔佐.卡铎.伊里延多（Sumardjo Gatot Irianto）称，目前，西爪南安由（Indramayu）已发生干旱，农业部已派遣小组前往克服该干旱情况。

其中是通过现有的水利灌溉系统，把水坝里的水疏通流向各稻田里。“我们邀农民、农业局（dinas pertanian）和国军（TNI）一起克服情况。”

农业部认为，目前的干旱情况仍属于正常，今年的干旱种植季节的稻谷收成，仍能似此前几年来的收成，能达到每年总产量的20%。“我们的稻田种植面积仍持续增加。”