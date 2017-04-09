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今年二月份微中小型企业贷款业绩上升

【本报雅加达讯】今年二月份微中小型企业（UMKM）贷款的发放，同比增长29.8%达946兆3000亿盾。

根据印尼银行业统计的数据，今年元月，微中小型企业贷款的发放仅增长8.5%达780兆2000亿盾。

但，今年二月份，微型企业贷款的发放，同比下降4.3%达176兆7000亿盾，比增长9.3%达179兆5000亿盾的今年元月更低。

印尼庶民银行（PT Bank Rakyatat Indonesiaia (BRI) Tbk.，股代号BBRI）微中小型企业贷款董事经理Mohammad Irfan称，该银行发放的微中小型企业贷款也增长。

“微中小型企业的发展与我国经济愈加良好，结果是升级的微小型企业家越来越多，以致贷款的需要也上升。”

Irfan称，微型企业贷款的增长是因庶民业务贷款（KUR）纲领多发放给微型企业家。

Irfan称，微型企业贷款的发放自2015年8月中旬至今已达100兆盾。

他称，去年微型企业贷款增长18%，比2015年的15%更高。

该银行拟定指标，今年微型企业贷款有望比去年更高。“今年微型贷款的指标达250兆盾。但愿今年我们能达到。”

印尼合作社银行（PT Bank Bukopin Tbk.，股代号BBKP）董事总经理 Glen Glenardi称，该银行的微中小型企业贷款增长良好。“迄今，微中小型企业贷款的发放仍低于10%，但我们拟定指标，今年可达12%。”

印度尼西亚银行（央行/BI）微中小型企业发展部主任Yunitaitaita Resmi Sari称，去年还有银行尚未满足微中小型企业的下限。

该银行来自第一级与第二级业务范畴商业银行组(BUKU I 与II ）的私营商业银行，以及地方建设银行（BPD）。

“根据我们的监测，出现的障碍是人力资源与银行网络发放贷款给微中小型企业的限制。”

Yunita称，央行继续推动尚未优化满足该条例的银行，其中透过账户官培训，以便了解向微中小型企业贷款发放贷款，以及鼓励微新金融机构与庶民信贷银行的连接。

在第14/22/PBI/2012号的印尼银行条例中显示，为了发展微中小型企业，贷款的发放最低是20%。