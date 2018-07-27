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今年下半年料将发放更多营运资本贷款

【本报雅加达讯】银行深信，今年下半年营运资本贷款（KMK）的发放将更多。根据金融服务管理局（OJK）的数据，2018年5月份营运资本贷款，同比增长10.87％达2275兆9500亿盾，比增长8.2%达2198兆8000亿盾的4月份更高。

该部门的贷款对我国银行业贷款总额贡献很大。根据金融服务管理局的记录，银行业贷款的47％来自营运资本贷款。

中亚银行（PT Bank Central Asia Tbk.，股代号BBCA）董事总经理Jahja Setiaatmadja预计，今年底该银行的营运资本贷款将同比增长12％。截至2018年3月份，该银行的营运资本贷款达217兆2000亿盾，比2017年底的217兆盾更高。“大多数营运资本贷款来自贸易部门。”

与此同时，国家储蓄银行董事经理Mahelan Prabantarikso称，该银行拟定指标，仍专注于住房领域，2018年下半年营运资本贷款有望增长超过20％。“这符合2018年住房建设将达到75万个单位的目标。”

截至2018年6月份，该银行发放的营运资本贷款达32兆4000亿盾，比去年底的30兆8000亿盾增长5.19％。

华侨NISP银行（PT Bank OCBC NISP Tbk，股代号NISP）预计，今年企业贷款将增长10%至15％。截至2018年6月份，该银行的企业贷款仍符合指标，即增长10%至-15％。

华侨NISP银行总裁Parwati Surjaudaja表示，为了提高企业贷款，该银行正在努力维护审慎原则。目标是降低风险。 “有效的风险管理和贷款治理支持。”