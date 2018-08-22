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今年上半年纺织工业投资额

同比锐降37%仅达4.83兆盾

【本报雅加达讯】进入政治年和盾币兑美元汇率疲软的压力，致使投资商在今年上半年趋于停止投资。因此上半年的纺织工业领域的投资额仅达4.83兆盾，比去年同期的7.72兆盾锐降37.45%。

印尼纺织业协会（API）主席阿德.苏特拉查（Ade Sudrajat）对记者称，“投资商采取观望态度（wait and see），他们认为我国市场仍有风险。”

根据投资统筹机构（BKPM）数据，今年上半年，纺织工业的投资额达到4.83兆盾，共有778项工程，其中2.69兆盾是国内投资（PMDN），1.461亿美元是外国投资（PMA）。该投资额比去年同期的650项工程总值7.72兆盾更少，其中国内投资为156项工程总值5.03兆盾和外国投资为494项工程总值1.844亿美元。

阿德解释说，根据2014年普选（pemilu）时发生的异常骚乱，在进入今年政治年，投资商在投资时变得更小心。“无人能保证在宣传活动时能和平和民主化顺利进行，因此，投资商认为，在我国投资有很高的风险。”

他续称，另一方面，盾币汇率仍承受美元的压力，至今，几乎接近每美元兑1万5000盾的水平。“该不明确的局势，不是投资的好时机。”

阿德认为，大力宣传整顿Citarum河也成为投资者负面情绪，好似未顺着良好的法律进行整顿工作，使人担忧国内投资安全无保障。

他声称，投资商采取观望态度，将持续直至2019年普选结束，为此，他预测，今年进入纺织工业的投资不比去年更好。“不论是国内投资或者是外国投资，因他们也利用银行贷款，盾币汇率持续疲软下去，他们要购买机器须用美元支付，为此，价格将变得更贵。”

根据投资统筹机构数据显示，今年上半年的外国投资比去年同期的1.844亿美元降低20.77%，成为1.461亿美元，国内投资也如此，今年上半年比去年同期的5.03兆盾降低49.39%，成为2.69兆盾。

此前，印尼纺织业协会秘书长艾诺菲延.伊斯米（Ernovian G Ismy）称，纺织与纺织品工业要求政府不只保护生产原料的上游工业，但也保护下游工业，如此一来，全国的纺织与纺织品工业的业绩，主要是出口方面，将更快提高。

他认为，目前，纺织与纺织品工业发展受阻，因政府对上游工业的保护措施，事实上，也需要对国内市场从已能在国内生产的进口成品冲击下提供保护措施。“对纱线和其它的原料，可能不需要禁止进口，只须控制而已，那只是原料不需要保护措施，因为有的工业必须使用，即生产成衣的下游纺织工业。”