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今年上半年克拉卡陶收入

同比增长34.75%达8.5亿美元

【本报雅加达讯】今年上半年，克拉卡陶钢铁（Krakatau Steel）公司收入比去年同期的6.3397亿美元增长34.75%,成为8.5427亿美元。

虽然收入增长，至今年上半年，克拉卡陶钢铁公司仍亏损1601万美元，比去年同期亏损5670万美元更低。

克拉卡陶钢铁公司秘书长苏里雅迪.阿利夫（Suriadi Arif）称，销量提高24.44%成为104万吨支撑收入提高。“今年上半年造成收入提高的因素之一，是因热轧钢卷（HRC）价格上涨的缘故。”

今年首季的热轧钢卷价格，从每吨640美元至680美元，在今年6月初提高成为每吨740美元，今年上半年，热轧钢卷平均售价提高12.5%，成为每吨660美元，比去年同期每吨价格为587美元有所上升。

根据克拉卡陶钢铁公司数据，热轧钢卷销售成为主要收入来源，接下来是热轧钢卷（CRC）和长型钢材（long product），热轧钢卷销量提高47.10%成为57万6652吨，冷轧钢卷提高9.71%成为28万8608吨，长型钢材提高4.27%成为14万1824吨。

与此同时，克拉卡陶钢铁公司营业经理普尔沃诺.威多多（Purwono Widodo）称，在国内市场的不公平贸易和进口钢铁产品充斥情况下，克拉卡陶钢铁公司推动销量。那是受从中国进口的合金钢（baja paduan）进口量比去年同期提高59%推动。“该进口剧升情况仅发生于我国，东南亚其它国家却没有，在东南亚其它国家，中国的合金钢出口量显著降低，因中国减少合金钢产量。”

他续称，克拉卡陶钢铁公司开始加强产品营销系统，增加营销店和代理商，该公司也持续提高长期性的供应协议（LTSA），与国营企业的有战略性工程协调。