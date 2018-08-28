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交通部长要求 列车设备的国产含率提高50%

【安塔拉社巨港8月26日讯】交通部长布迪·卡利亚·苏玛迪（Budi Karya Sumadi）要求，列车设备使用的国产含率（TKDN），应从目前30%提高成为50%。

他视察位于苏南省巨港的轻轨铁路（LRT）时表示：“现在列车设备使用的国产含率只有30%，我们希望能提高40%到50%。”

他补充说，现在苏门答腊的轻轨铁路设备已使用国产产品，即是火车工业（Industri Kereta Api/INKA）公司制造的产品。

他解释说，其实，使用国产组件含率的费用与外国组件价格的差别不大，但若继续发展的话，就能降低生产成本。

“由于该工业在我国是新产业，未达到高效率的程度，其工人人数也还不多，以致从使用盾币来说相差不大，但我们设法让国产组件的价格不上涨，”他这么说。

此外，该工业在外国已发展，因为工人人数很多，以致生产的产品数量也很多。

“可以建造100节列车车厢，其价格比较便宜，而使用国产组件也相同，因为其总数很少，风险很高，然而我们希望，其他工业将开发国产组件，以致其成本将更便宜”

在同一场合，工艺研究与技术应用机构（BPPT）设计与工程建筑工业技术部门副经理瓦河尤（Wahyu Widodo Pandoe）声称，BPPT敦促苏南省和雅加达的轻轨铁路设备使用国产产品。

“现在是我们在自己的国家成为主人翁，以便能在国内利用，并提供舒服和有效率的设备，”他称。

他续称，国产组件含率的使用量必须提高到60%。

“我们已经使用国产空调，而在雅茂德丹勿（Jabodetabek）的轻轨铁路设备还是用韩国生产的，但明年我国必须使用Inka公司制造的，以致人们不再问关于其设备，因为他们将自己看到设备是我国制造的，或者其他国家制造的，”他进一步称。