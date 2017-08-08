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交通部长称工人罢工

不妨碍雅京北区丹绒不碌码头作业

【雅加达安达拉4日讯】交通部长布迪·卡利亚·苏玛迪 (Budi Karya Sumadi)称，虽然受到雅加达北区丹绒不碌国际港口货柜码头工会（SP JICT)举行的罢工活动，但是丹绒不碌国际港口进出口运行仍不受大明显的影响。

丹绒不碌国际港口货柜码头工会罢工为了向相关单位提出种种诉求而自8月3日起举行罢工并扬言要罢工至8月10日。

“虽然少数码头工人举行罢工活动，但是迄今为止丹绒不碌港口运行不受任何影响，尚能正常运作，我们也盼望工人能立即停止罢工活动。”上周五（8月4日）布迪·卡利亚在雅京东区视察茂物、德博与勿加西轻轨列车轻轨列车（LRT）工程时向媒体如斯说道。

布迪部长坦承交通部没有权利介入工人与港口营运公司的纠纷，因为交通只港口码头的技术性问题，确保港口进出口活动能正常运行，不受到任何工会罢工的负面影响，因此他呼吁工人与码头营运公司尽快找到解决问题的措施。

布迪·卡利亚强调，虽然工人与码头营运公司出现内部协商问题，但是不妨碍丹绒不碌码头的工作。

“我们与港口工人工会和码头运营公司均保持密切联系，包括与雅加达国际集装箱码头成员和丹绒不碌码头管理机构，希望能尽快找到双赢的解决方式。” 这位前国营机场航空城2号公司（PT Angkasa Pura II/AP II）前任总经理布迪·卡利亚说道。

布迪部长呼吁罢工的工人不可以妨碍丹绒不碌码头的工作进出口活动，若发现有工人试图影响码头的正常运作，部长要求顾客尽量汇报交通部。