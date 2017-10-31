Tuesday, October 31st, 2017 | Posted by

交通部长希望 Tanjung Batu港改变为客运港

【本报雅加达讯】交通部长布迪·卡利亚·苏玛迪（Budi Karya Sumadi）希望，位于勿里洞（Belitung）县的Tanjung Batu港口可改变成为客运港，不仅货运码头。

他在雅加达对记者表示，但发展成为客运港前，我们必须建设设备要足够

乘客的潜力相当多，为此，我们使用“ship follows the trade”的原则，意思是我们先建设港口的设备，才能实现上述目标。”

他续说，政府将2018年开始兴建该港口的设备，先将与当地地方政府进行协调。

目前的Tanjung Batu港口用于装卸砂矿的地方。

我们明年2月份将开始兴建该港口的设备，因为我们必须把资产从地方政府移交给中央政府管理。我已经与地方政府进行协调，一个月内把资产移到中央政府，”他这么说。

接着，我希望，Tanjung Batu港口的功能可改变成为集装箱，以及客港

Tanjung Batu港口的功能显然已经改变，从原来使用于运载集装箱，及运送游客，而变成为用于装卸砂矿，导致该港口损坏，”他称。

他亦称，甚至，游艇也很可能停靠在该港口。

为此，他直接要求当地政府把装卸砂矿的活动搬到其他地方。

我呼吁，装卸砂矿的活动不再进行并搬到其他地方，因为我们将修建Tanjung Batu港口，”他阐述。

关于为修建上述港口而所需要的资金，交通部长未能肯定其数额，但他答应将大力支持该计划，更何况该工程将支持旅游业的发展。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197047

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