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交通部正评估私营企业

在谏义里兴建机场计划

【本报雅加达讯】交通部正评估私营企业——盐仓（Gudang Garam）公司在东爪省谏义里(Kediri)县兴建机场的计划。

交通部航空交通总署长阿古斯（Agus Santoso）上周末在雅加达说：“我们还在评估该计划。”

由于国家收支预算的资金有限，阿古斯说政府本来鼓励私营企业兴建和经营机场。

私营企业的机场建设工程将使用绿地投资模式，全部开支由私营企业承担。

“政府鼓励有意兴建和经营机场的私营企业使用绿地投资模式，即从征地直至建设工程竣工的开支都由私营企业承担，”他说。

此前，东爪省省长苏加沃（Soekarwo）肯定盐仓公司将在谏义里县兴建商用机场。

省长上周四（16日）在泗水说：“机场将商业运营，但其一半将为公司内部需求使用。”

苏加沃称，征用的土地和建设费都使用公司内部资金，完全不使用地方收支预算资金。

他续说，机场将具有可起降空中巴士型飞机（可搭载130名乘客）的全长2300米跑道。

5座机场由Angkasa Pura运营

交通部航空交通总署长阿古斯进一步说，交通部将把具有公共服务机构（BLU）身份的5座机场运营权授予国营机场运营商Angkasa Pura第I和第二公司。

这5座机场是巴布亚省仙谷（Sentani）国际机场、北加省塔拉卡恩（Tarakan）市Juwata国际机场、中苏省帕卢市Mutiara SIS Al-Jufrie机场、楠榜省万达楠榜市Radin Inten II机场，以及邦加-勿里洞省H.A.S Hananjoeddin机场。

“目前具有公共服务机构身份的一些机场，即位于Sentani、塔拉卡恩、帕卢、万达楠榜和勿里洞机场，其运营权授予Angkasa Pura公司，”他如斯说。

阿古斯解释，Angkasa Pura第一公司将运营位于中部和东部地区的机场，比如Sentani和Tarakan，而Angkasa Pura第二公司运营位于西部地区，比如帕卢、万达楠榜和勿里洞的机场。

政府允许拥有机场营运资格（BUBU）的国营企业或私营企业成为机场运营商。

机场运营商必须满足一些方面的条件，其中在人力资源、航空安全问题，以及财务条件。

“拥有机场营运资格的任何法律实体可成为机场运营商，但必须拥有BUBU许可证或者机场管理证书。这是主要要求，”他如斯说。

阿古斯进一步说，具有公共服务机构身份机场的营运模式使用与Angkasa Pura的合作运营（KSO）模式。

交通部长希望，合作运营模式将鼓励私营企业成为机场运营商，来发挥当地的旅游潜力与优势。