Friday, February 3rd, 2017 | Posted by

亚开行总裁Nakao承诺
每年向我国提供20亿美元贷款

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Takehiko Nakao

【本报雅加达讯】亚洲开发银行(ADB)总裁Takehiko Nakao承诺，在中期内向我国政府提供贷款每年20亿美元。

此外，私营部门业务，亚洲开发银行将在各领域投资，例如再生和清洁能源，农业综合企业，医院，以及制药业。日前，Nakao在新闻发布会上说，“和印尼的2016-2019年期间亚开行国家级战略合作伙伴关系，专注于提高基础设施服务，加强经济治理，以及改善教育和技能。”

他说，在我国基础设施部门的私企和公共投资极其重要，用来扩大经济基础和创造就业机会。他声称，亚开行在能源部门的支持将扩大全国电力网的效率和范围，以及协助发展清洁能源，例如地热和天然气。

对农村水利灌溉的投资，Nakao说，亚开行将协助提高农村的收入和生产率。在城市部门。亚开行将支持在各城市的卫生项目建设。

他说，亚开行亦支持在基础设施的私企投资，包括通过加强政策，机构框架，和私企以及公共合作各项工程的准备工作。

作为于1966年亚开行创始国之一，录志以国家贷款的形式我国已获得318亿美元，以及来自亚开行馈赠和技术援助的形式320万美元。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=174237

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