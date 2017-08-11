Friday, August 11th, 2017 | Posted by

五菱Confero S型汽车
参加印尼国际车展

web3118c

8月10日，工业部长艾尔朗卡·哈尔丹托（左3）与SGMW印尼总经理徐飞云在丹格朗BSD城ICE举办GIIAS车展开幕式间隙与五菱Confero S型汽车一起亮相。

 

web3118d

图为在GIIAS车展展出的五菱Confero S型汽车，最低款的价格为1亿2880万盾。

 

【本报讯】五菱Confero S型汽车与众不同的外观亮相展览会。这个国产新秀车款跻身于 廉价多功能汽车（LMPV）行列，在雅加达，汽车字据全的售价介于1亿2880万至1亿6290万盾。

这款新车参与丹格朗BSD城的大型会展（ICE）于本月10日20日举办的Gaikindo印尼国际车展（GIIAS）。五菱展览馆以纯白色背景绣上醒目的五菱标志。

五菱8座位车型最低价格1亿2880万，这比其他类型汽车如丰田Avanza、大发Xenia、三菱Xpander和铃木Ertiga更便宜。竞争者同类型的最低价格平均大约1亿8600万盾，而五菱价格最高的Confero S型汽车也只有1亿6290万盾。

五菱Confero S型汽车最低价格也比丰田廉价环保车Calya售价1亿3510万盾更低廉。

上汽通用五菱（SGMW）印尼总经理徐飞云忙着解释五菱工厂在印尼如何以具竞争力的价格生产汽车。徐飞云也反驳其汽车工业在印尼市场的策略是制造廉价汽车。他透露，五菱使用的是生产成本效益的策略，以至产出价廉物美的产品。

他说，“我们不是使用低廉价格的策略，而是使用更高一等的有成本效益的策略，也就是说，我们的产品质量好，设备更完整，但价格受消费者青睐。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=190061

Posted by on Aug 11 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added