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五菱Confero S型汽车

参加印尼国际车展

【本报讯】五菱Confero S型汽车与众不同的外观亮相展览会。这个国产新秀车款跻身于 廉价多功能汽车（LMPV）行列，在雅加达，汽车字据全的售价介于1亿2880万至1亿6290万盾。

这款新车参与丹格朗BSD城的大型会展（ICE）于本月10日20日举办的Gaikindo印尼国际车展（GIIAS）。五菱展览馆以纯白色背景绣上醒目的五菱标志。

五菱8座位车型最低价格1亿2880万，这比其他类型汽车如丰田Avanza、大发Xenia、三菱Xpander和铃木Ertiga更便宜。竞争者同类型的最低价格平均大约1亿8600万盾，而五菱价格最高的Confero S型汽车也只有1亿6290万盾。

五菱Confero S型汽车最低价格也比丰田廉价环保车Calya售价1亿3510万盾更低廉。

上汽通用五菱（SGMW）印尼总经理徐飞云忙着解释五菱工厂在印尼如何以具竞争力的价格生产汽车。徐飞云也反驳其汽车工业在印尼市场的策略是制造廉价汽车。他透露，五菱使用的是生产成本效益的策略，以至产出价廉物美的产品。

他说，“我们不是使用低廉价格的策略，而是使用更高一等的有成本效益的策略，也就是说，我们的产品质量好，设备更完整，但价格受消费者青睐。