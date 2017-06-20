Posted by admin

五菱汽车进军我国市场

低档多功能汽车竞争更激烈

【本报雅加达讯】预计今年低档务实多功能汽车(LMPV)市场将停滞，甚至趋于下降。该车型受到廉价绿化汽车(LCGC)打击，因最近领先全国机动车市场。

截至今年5月，印尼机动车业协会(Gaikindo)数据称，LMPV销量微降0.3%，从11万4529辆成为11万4079辆。尤其是今年5月若比去年同期已下降20%。

本田汽车(Honda Prospect Motor简称HPM)公司营业和售后服务经理尊菲斯．凡迪(Jonfis Fandy)称，有关LMPV市场停滞，从去年确已看出。“今年汽车市场提高，其中是LCGC、城市车、廉价运动型多功能汽车和运动型多功能汽车。”他这么说。

此前本田拥有LMPV车型Mobilio，至今年5月增长6%成为2万1771辆。“我们的LMPV提高，因为备有新款车型。若有新型车，平常市场提升。”他如斯说。

结果，今年5月Mobilio占LMPV市场19%。但是，本田对LMPV产品不定下太高指标。他说，与去年能相同就已相当好。

因为，LMPV市场增加中国新制造商五菱汽车而愈加拥挤，它准备与Avanza、 Mobilio、Xenia和Ertiga竞争。五菱工厂将于今年6月竣工。SGMW Motor Indonesia公司品牌经理Dian Asmahani称，“我们每年产能达12万辆。”她这么说。

目前，五菱已在我国所有地区准备50家经销店，具备售后和维修服务。她说，五菱看到我国国内机动车需求很大。“该车型已成为文化。我国民众的文化是乘LMPV汽车。”她如斯说。五菱对我国机动车消费者将青睐五菱表乐观态度。

尊菲斯积极评价，有关中国汽车制造商打入LMPV领域。他说，该款汽车市场份额可以说仍有很大空间。

根据今年5月Gaikindo数据，LMPV排行第二，占有汽车总销量46万7529辆的24%。而今年5月LCGC成为领头羊，从7万8973辆，今年锐升48%，成为11万6984辆。