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五月消费者信心指数达125.9

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)发布2017年5月份期间的消费者调查成果显示，消费者信心指数(IKK)处于125.9的水平。来自FXTM的分析师鲁克曼(Lukman Otunuga)称，该处于最近17年来最高点的消费者信心指数，表明经济稳定好转的迹象。他说，“消费者的乐观情绪处于最高级别，这是由于工作场所的备就和关于收入上升的推测结果。”央行连续的记载，出现消费者信心指数逐渐的上升，自正月份达115.3，然后于2月份升至117.1，接着于3月份为121.5，和4月份处于123.7的水平。

鲁克曼说，消费者信心的好转能促进经济显著的增长，无论是对今年或者是2018年。“我国反复的出现经济稳定的迹象，以致世界银行亦给予正面展望。”

鲁克曼继称，倘若宏观经济数据依然处于积极趋势的话，则有可能央行上调今年的基准利率，来支持经济增长指标。他亦预计盾币汇率稳定处于每美元13300盾的水平。甚至在市场愈加脆弱的美元，能推动盾币汇率呈强至每美元13280盾。