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为防止金融危机 OJK将颁布两项新条例

【本报努沙杜亚讯】金融服务管理局(OJK)将由金融系统危机处理和预防法令(PPKSK)颁布两项衍生条例。该衍生条例的颁布最迟在金融系统危机处理和预防法令被通过后一年。将加以颁布的两项金融服务管理局条例，包括复苏计划(recovery plan)，或桥式银行(bridge bank)和系统性银行的行动计划。

金融服务管理局危机发展与管理部门主任Sukarela Batunanggar日前在巴厘，努沙杜亚，Westin 酒店的印尼央行与亚太经合组织金融监管机构培训计划节目上称，“那是4月份，符合4月份前金融系统危机处理和预防法令规定的，或4月底。”

对系统性银行给予期限至今年，以便制订复苏计划。以致能防止从系统性银行危机至其他部门的后遗症。然后，第二项条例是有关桥式银行或中介银行。该金融服务管理局条例安排有关桥式银行的许可证，制订来自金融服务管理局的中介银行。他说，“该桥式银行仅涉及许可证而已。以后由存款担保机构来处理，因此其条件是有关资本和管理人方面。