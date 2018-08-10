Posted by admin

为避免世贸组织的制裁

我国增加美国产品进口

【本报万隆讯】贸易部长英卡尔迪亚斯多.鲁基达(Enggartiasto Lukita)称，我国将扩大美国产品的进口龙头，以应对世界贸易组织(WTO)制裁的威胁。

他说，进口的增加表明我国为改变限制一些园艺商品和肉类进口的政策的承诺，就有如美国和新西兰所抗议的。

日前，英卡尔在西爪哇万隆(Bandung)称，“没有其它选择。如果我们希望贸易继续下去的话，就必须开放。”

英卡尔坦言，正在准备签署一份来自美国的一些商品的进口协议，例如大豆，棉花，和牛肉。他说，该三种商品是国内最需要的。

他举个例，来自美国的大豆满足98.3%的国内需求。他说，“豆腐和豆饼手工业者亦抗议，如果大豆是从美国以外的地方进口的话。我们也开放肉类的进口，为何要限制仅来自澳洲而已？”

然而，政府也要求互惠。除了取消向世界贸易组织提交制裁外，英卡尔要求美国扩大目前仅4%的来自我国的纺织品和成衣的出口市场。他说，“我要求增加，优先给予我们的纺织品和成衣。因为从美国的棉花进口肯定将会增加。”

印尼纺织业协会(API)总主席Ade Sudrajat称，并不反对增加美国棉花的进口，作为对纺织品和成衣出口市场开放的补偿。“这将产生一个双赢的解决方案，主要是如何在各自国家创造劳动力。”

他说，来自美国的棉花供应40%的需求，其余的则来自澳洲和其它国家。在初阶从美国的额外棉花进口约10%。

目前我国向美国供应的成衣位居第六。我国曾一度成为第三大，但是其出口急剧下降，因不能与孟加拉和越南相竞争。Ade 希望成衣出口的增加会提升我国的地位。“可能会排挤孟加拉或越南而升至第四或第五位。”