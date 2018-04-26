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为遏制盾币汇率持续下滑恐慌情绪

分析师促央行调升基准利率

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)受促寻求更有效的方式，以遏制盾币弱化的速度。

由于美国中央银行计划在下个月提高美联储(The Fed)利率，外国资金的流出被认为是目前处于恐慌中的市场参与者的信号将继续令人沮丧。

Binaartha Parama Sekuritas 证券公司分析师Reza Priyambada希望央行不仅仅是为干预市场而拨出大量的美元而已。

他认为还有其它的选项可以重新获得投资者的兴趣，例如调升目前维持在4.25%水平的基准利率或央行7天逆回购利率(BI7DRR)。

Reza说，“这将重新扩大与现在的联邦基金利率1.5-1.7%的差距。”

亚洲开发银行(亚开行/ADB)咨询师Eric Sugandi也有相同的看法。他说，提升基准利率的选项可成为停止盾币疲弱速度的有效措施。

Eric说，“如果该盾币的疲软走势持续的话，这将会提高通货膨胀的压力，和影响经济增长。”

万自立(Mandiri)银行上市公司经济学家Andry Asmoro 认为，提高基准利率的机遇依然敞开。何况是美联储升息。Andry预计央行将把目前的4.25%基准利率调升25个基点。

虽然如此，他提醒基准利率的上升亦将影响银行利息的提高。问题是贷款利息至今还未下降。而贷款需求也还不高。

央行货币和经济政策部门总监Firman Mochtar 确定，直到目前为止其机构依然监测全球或者是国内经济发展。他说，目前的情况仍然按照年初央行的计算。“对汇率，我们总是在市场上，所以不给予过分的期望。”

央行希望对盾币的压力缓和。Firman说，除了建立外部防御力外，其机构与政府亦致力于加强内部防御力。特别是从出口方面，迄今仍然积极。不仅是来自大宗商品，但也包括制造业。这一预期也将支持外国投资的竞争力。此外，他乐观的表示，流入的外国资金增加的机会依然敞开着。