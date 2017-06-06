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为达致2018年税收目标和税收比例

政府扩大税基和提高税收遵从度

【本报雅加达讯】财政部长丝莉（Sri Mulyani Indrawati）就2018年税收目标和税收比例，对国会党团的观点作出回应。她说，设定税收目标必须实事求是，使预算更加可信。

6月6日，丝莉在雅京国会大厦称：“基本上，2018年税收目标的设定是基于经济的最新发展和前景的预测、历史经验以及实施的税收。随后就是提高税收的加倍努力。”

至于2018年的税收比例，将利用税务特赦政策，即扩大税基和增加税收遵从度，并继续实行税收改革措施给以支持。

鉴于上述因素，丝莉希望2018年的税率能达到11到12％。而政府扩大消费税是通过对需要控制其消费量的货物征税，因为它对环境和社会都有负面影响。

丝莉续称：“经济数据需要尽快完成，因此有必要了解在印度尼西亚共和国哪一些是纳税人，哪一些经济部门有很好的潜力，却在这期间尚未依法纳税。”

2018年经济增长率将介于5.4%到 6.1%的预测，是一种谨慎的乐观，因为全球还有不确定性。

政府的战略是通过加强所有的增长来源，即家庭消费、投资和出口，以及更有生产性和效率的政府开支。

丝莉称：“通过增加就业机会，保持低通胀和社会支出的支持，家庭消费将保持增长5.4%。”

由于政府基础设施支出的可持续性，以及推动国营和私营企业在基础设施建设的参与，投资预计将增长8.0％。政府还将继续优化国家预算之外的投资资金来源，并通过简化法规改善投资环境。

标准普尔（S&P)把我国评级调升至投资级，预计将提高私营部门的信心，增加流入我国的资本。

她说：“随着投资增加，可以提高生产能力和创建新的就业机会。