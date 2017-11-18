Saturday, November 18th, 2017 | Posted by

为解救346 巴布亚村民
军警联合部队与武装犯罪集团发生冲突

【查亚普拉安达拉1117日讯】军警联合部队为解救被劫持的346巴布亚TembagapuraKampung Kimbely村民与武装犯罪集团（KKB）劫持人发生互相冲突事件。

当撤离解救被劫持的346 巴布亚时，军警联合部队与劫持人的武装犯罪集团发生互相开火袭击事件。”巴布亚地方警察局长波伊拉弗利阿玛尔（Boy Rafli Amar）警察少将周五（1117日）在查亚普拉对安达拉记者如是说道。

波伊说，在解救撤离过程中非常紧张，因为武装犯罪集团从高空继续射击下来，但解救撤离仍然顺利完成。波伊继续说，总共有346名平民，大部分是非巴布亚人，其中包括23名成功被撤离解救的儿童。警方解救撤离过程以走路到达Tembagapura警察局大约花了四个多小时。

数百名被劫持两周抵达 Tembagapura警察局，在还未送往Timika时暂时被带到66英里体育大厅。

目前解救撤离过程仍然已经完成，因为通往目的地的道路已经损坏不堪，所以被劫持的人不能通过车辆来护送。”波伊如是说道。

巴布亚地方警察局长承认，来自巴布亚本地住在Banti村的平民不愿被撤离，因为他们还要继续留在他们的村庄。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198518

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