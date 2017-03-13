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为落实各项基础设施工程

国企将从资本市场筹资100兆盾

【本报登巴刹讯】政府愈加仰赖国营企业(BUMN)作为鼓励经济的先锋。为使国营企业的扩张计划成功，政府热衷于鼓励国营企业寻求资金。

那些国营企业有的将从资本市场筹款，其中通过首次公开售股(IPO)。将从资本市场筹集的新资金有可能超过100兆盾。

至少有九家国营企业子公司准备进行首次公开售股。国营企业部业务扩展重组部门助理Aloysius Kiik Ro称，“以后所有的发行值约21兆盾。”

各国营企业将出售约20%-25%的股权。并不是所有国营企业的子公司将直接首次公开售股，而是分阶段的进行。按照每个时间方面。这是为了避免市场饱和。或反而消除其它部门首次公开售股的前景。

此外，亦通过资产证券化来筹款。例如，Jasa Marga 上市公司(股代号JSMR)已准备好将加以撤资的两个资产作为资产证券化的第一步骤。上述资产是Kebon Jeruk-

Penjaringan 的外环高速公路，和Trans Marga Jateng 公司。

跟随JSMR之后，国家电力公司(PLN)亦将展开资产证券化。其中列入该方案名单之一的是Indonesia

Power 公司的资产。对JSMR的证券化指标约2兆盾。而国家电力公司达10多兆盾。

除了首次公开售股和资产证券化外，上市公司和国营企业准上市公司亦将从发行债券和购股权发行(right issue)筹集资金。PP Properti上市公司将筹资1.5兆盾。

与此同时，印尼庶民银行上市公司的子公司BRI Agrioniaga上市公司(AGRO)将筹资1兆盾。还有来自其它国营企业的一些子公司亦将发行债券。