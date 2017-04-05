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为稳定食用油价格

生产商支持政府展开市场调控

【本报雅加达讯】国内食用油生产商印尼丰益（Wilmar）集团支持政府稳定国内食用油价格的措施，将在10个地点展开食用油市场调控。

印尼丰益董事杜曼科尔（MP Tumanggor）昨日在雅加达说：“公司非常支持贸易部防备食用油价格跃升而采取措施。据了解，食用油价格剧升将造成高通胀率。”

他称，丰益公司能了解政府稳定食用油价格的意愿，更何况这是为了人民的利益。有鉴于此，国内几乎所有的食用油生产商承诺实行部长的政策。

为进一步落实政府的政策，丰益集团自本月5日开始在公司运营的10个中心区展开食用油市场调控。每个地点分配量每日大约2000包，其价格与贸易部长的规定每公升1万1000盾一致。

“市场调控旨在控制食用油价格，尤其是临近斋戒月和开斋节，”杜曼科尔如斯说。

贸易部长英卡尔迪亚斯多（Enggartiasto Lukita）周一（3日）在雅加达与食品商品分销商进行会晤时声称，政府自本月10日起强制全国所有的零售商和分销商把3种食品以廉价出售，来抑制临近斋戒月的食品价格上涨，而缓解通货膨胀率。

贸易部长称，3种食品价格受政府控制的是砂糖、食用油和牛肉。

“自本月10日起，砂糖价格每公斤不得超过1万2500盾，食用油最高价格每公斤1万1000盾，以及冷冻牛肉价格每公斤8万盾，”他说。

英卡尔详细说明，生产商1公斤装的砂糖售价为1万1900盾，而零售商把50公斤装砂糖再包装的价格每公斤1万0900盾。对砂糖的需求量每月1万1520吨。

关于冷冻牛肉，分销商的售价每公斤7万5000盾，而零售商的价格每公斤8万盾。牛肉的每月平均需求量122.5吨。

此外，生产商的食用油价格每公升1万0500盾，而零售价每公升1万1000盾。食用油的需求量每月922万公升，其中210万公升由印尼植物油工业联合会（GIMNI）供应，剩余的180万公升来自印尼食用油工业协会（AIMMI）供应，适合于公司的包装生产线能力。

英卡尔保证，政府制定的最高零售价格不会使企业界，包括现代化零售业和传统市场商人蒙受损失。

上述3种食品最高零售价格的条规自本月10日起开始生效。

贸易部长进一步保证，全国的粮食储备量能满足国内需求。

“供开斋节期间的食用油储备量达100万吨，万一发生什么事，或者出现囤积行为，政府会随时向市场提供充足的供应，而砂糖储备量超过50万吨，”他说。

英卡尔解释，政府将把牛肉储备量增至3万吨。虽然如此，他保证国粮署的牛肉库存量达4万8000吨，能满足国内直至7月份或开斋节后的需求。

除了上述3种商品之外，贸易部续说，国粮署和农业部之间的合作与协调，使国粮署的大米库存量达200万吨，保证国内在高降雨量期间的大米的供应充足。