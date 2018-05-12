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为稳定盾币汇率

4月底我国外汇储备降至1249亿美元

【本报雅加达讯】2018年4月底，我国外汇储备录志为1249亿美元。该数字比2018年3月底的1260亿美元下降约11亿美元。

印度尼西亚银行(央行/BI)通讯部执行主任阿古斯曼(Agusman)于日前，在雅加达的官方声明中称，“2018年4月份外汇储备降低。在这依然高的全球金融市场不确定性之际，主要是由供政府支付外债和稳定盾币汇率的外汇使用所影响。”

央行明确表示，外汇储备金额依然很高，且足以维持外部压力的防御力，以及其金额能够维持国内经济的稳定。

上述外汇储备足以支付7.7个月的进口，或7.4个月的进口和支付政府的外债。上述外汇储备金额亦处于大约3个月进口的国际充足率标准以上。

他说，“往后，鉴于国内经济前景改善和出口表现积极的信心，央行认为外汇储备仍然充足。”

摘引路透社的数据，周三(4月9日)中午12时27分，美元已触及14080盾，甚至曾一度达到最高数字在14085盾和最低14055盾。

根据央行的数据，自2018年初的外汇储备位置持续显示下降。2018年1月份，外汇储备为1319亿美元，然后于2018年2月份降至1280.6亿美元。接着于2018年3月份的外汇储备亦继续减少至1260亿美元。并于2018年4月份的外汇储备降至1249亿美元。