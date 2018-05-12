Saturday, May 12th, 2018 | Posted by

为稳定盾币汇率
4月底我国外汇储备降至1249亿美元

【本报雅加达讯】20184月底，我国外汇储备录志为1249亿美元。该数字比20183月底的1260亿美元下降约11亿美元。

 

印度尼西亚银行(央行/BI)通讯部执行主任阿古斯曼(Agusman)于日前，在雅加达的官方声明中称，“20184月份外汇储备降低。在这依然高的全球金融市场不确定性之际，主要是由供政府支付外债和稳定盾币汇率的外汇使用所影响。”

央行明确表示，外汇储备金额依然很高，且足以维持外部压力的防御力，以及其金额能够维持国内经济的稳定。

上述外汇储备足以支付7.7个月的进口，或7.4个月的进口和支付政府的外债。上述外汇储备金额亦处于大约3个月进口的国际充足率标准以上。

他说，“往后，鉴于国内经济前景改善和出口表现积极的信心，央行认为外汇储备仍然充足。”

摘引路透社的数据，周三(49)中午1227分，美元已触及14080盾，甚至曾一度达到最高数字在14085盾和最低14055盾。

根据央行的数据，自2018年初的外汇储备位置持续显示下降。20181月份，外汇储备为1319亿美元，然后于20182月份降至1280.6亿美元。接着于20183月份的外汇储备亦继续减少至1260亿美元。并于20184月份的外汇储备降至1249亿美元。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=214822

Posted by on May 12 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added