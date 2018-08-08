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为稳定盾币汇率

政府提供激励推动出口

【本报雅加达讯】政府为了维持盾币汇率的稳定性，设法使企业家更容易获得增加出口和替代进口产品投资的激励措施。央行还鼓励将出口创汇（DHE）转换为盾币以增加外汇储备，出口商将因此获得比目前1到6个月期5到6％更低的交换费用。

8月7日，财政部长丝莉（Sri Mulyani Indrawati）在雅加达海关总署（DJBC）总部办公室与约500名出口商的会晤中表示：“财政部提供的各种便利肯定与税收、海关、国家支出和提供的奖励有关。财政部指定印尼出口融资机构（LPEI）以出口融资、咨询服务、解决出口限制方案以及保险和担保等形式提供各种出口的支持。”

丝莉逐一说明财政部提供的各种便利：一，为了支持出口而提供的设施或便利是通过保税区，提供给出口导向型和一部分产品在本国销售的制造公司。

这些企业家将获得以暂停进口关税、豁免消费税，免征第22条进口所得税（PPh）以及免征增值税（PPn）和奢侈品销售税（PPnBM）形式的财政便利。

二，是保税仓库，它更多用于存储要分配给制造、采矿、重型设备和石油公司的货物。有关于此的财政政策是暂停进口关税、免征消费税，不征收第22条进口所得税，不收取进口增值税和奢侈品销售税。

三，出口目的进口便利（KITE）。 海关总署负责人Heru Pambudi表示，可享受的财政政策包括免征进口关税或先支付日后再退还（退税）。该便利措施还让用户免缴进口增值税和奢侈品销售税。她补充道：“规定的条件都具备后，KITE许可证的办理时日在服务办公室只需要3天和在区域办事处只需要1小时。”

第四是保税物流中心设施。该设施与保税区有一点相似之处，包括其财政政策。但是，保税物流设施仅供物流和贸易公司。

Heru说：“到目前为止，在全国有大约57个保税物流中心（PLB）。该保税物流中心的设立是第二轮经济政策配套之一，目的是提高我国的物流费用效率。”