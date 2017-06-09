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为禁止纳税人细分10亿盾账户行为

政府将制定应对规则

【本报雅加达讯】为税收目的，把财务账户余额门槛从原来2亿盾改为10亿盾的政策，间接为避免税收遵从的纳税人提供了一个缺口。

事实上，财务账户余额门槛的设定成为政府收集纳税人数据的资本，并作为实施信息自动交换（AEOI）的数据库。财务账户余额门槛的设定，并非政府通过税务总署监视作为潜在税收对象的许多纳税人。

本月8日，财政部财政政策局（BKF）主任Suahasil Nazara在雅京国会大厦如此披露。

Suahasil表明，纳税人为了避免税收遵从想出各种方式，其中包括把10亿盾余额分成几个账户。但政府也不会放任不管。政府将制定应对纳税人行为的规则，当然它也符合信息自动交换的规则。

Suahasil续称，眼下政府尚未制定有关上述事宜的规则，因此把10亿盾余额细分的纳税人，也肯定不会列入信息自动交换数据库。

另外，为了防止常设机构（BUT）通过分解组织、改变合同时间、伪造在我国的所有权来偷税逃税，我国同意与68个国家和其他30个国家合作，并在法国巴黎的经合组织办公室签订税收协定（MLI）的多边文书。

Suahasil称，税收协定是无需经过双边谈判过程，同时修改税收协定的安排。他说：“所以MLI是经合组织下的合作，在合作中，同意加入MLI的国家同意将条款自动纳入税收协定双重避税协议中。该税收协定合作是双边进行的，我国因此可以确保税收。”

在签订税收协定之前，经济参与者都会选择能够减轻税务的国家。