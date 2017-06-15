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为满足国内铝需求

Inalum提高年产能至50万吨

【本报棉兰讯】印尼亚沙汉铝业（Inalum）公司肯定，将致力于把这一向以来的铝年产能力从26万吨提高至50万吨至100万吨。

Inalum公司总经理维纳尔迪（Winardi Sunoto）近日在棉兰称，公司将自立更生或在国电公司的支持下，建造冶炼厂来提高公司的生产能力。

公司拟建造的冶炼厂的铝年产能力约20万吨。

按照计划，Inalum于2020年的铝年产能力将达50万吨，然后于2025年再增至100万吨。

公司为满足国内的需求将分阶段地提高铝的年产能力。

“在第一阶段，公司将把位于瓜拉丹绒（Kuala Tanjung）的冶炼厂年产能力增加20万吨，”他说。

第二座冶炼厂也将在瓜拉丹绒建造。为年产量达100万吨，Inalum有计划在北加省发展铝业簇群。

为保证拓展业务目标的实现，Inalum公司和北加省政府于本月6日签订了铝业簇群工程的谅解备忘录。

北加省被选为铝业簇群工程的理由是因为当地的廉价能源储备量巨大。

维纳尔迪解释，2025年铝年产量达100万吨是公司应对需求提升的措施。

他预测，2025年国内对铝的年需求量将达200万吨。

“扩大生产能力有望压低我国的铝进口量，”维纳尔迪如斯说。

他坦言，公司自去年因多巴湖的水流量减少导致产量下滑。维纳尔迪说，这是公司要即刻解决的问题之一。