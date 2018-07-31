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为改善经常账户赤字

政府或取消煤炭分配国内市场规定

【印尼CNN新闻网7月31日讯】能源与矿物资源部长伊格纳修斯佐南（Ignatius Jonan）表示，政府将评估并修订煤炭必须分配给国内市场的规定（Domestic Market Obligation/DMO）,尤其是供应国电公司（PT PLN）发电厂的煤炭需求的义务。

佐科威总统周二在西爪哇茂物行宫召开的局部内阁会议上直接作出以上决定。

然而佐南表示，在会议中佐科威总统仍然希望供应国电公司的煤炭机制没有改变，国电的煤炭需求必须获得保障。原因是，煤炭分配国内需求已是国家宪法的规定。

根据政府2009年第4号法律第5条规定，矿物和煤炭必须供应国家需求。 政府通过2009年第34号能源与矿物资源部条例再次强调以上的法规。

“所以，没有新的规则，将由市场机制决定煤炭的价格，没有取消，仅是修订DMO的规定。” 佐南周二（31/7）在茂物行宫如斯解释。如果有任何关于DMO没有按照政府的规则执行，佐南要求国电公司可以向他汇报。

经济统筹部长达尔敏纳苏迪安（Darmin Nasution）指出，政府仍在评估取消DMO的计划。 政府仍需要更广泛地评估以上政策，如取消以上规定将对国电公司本身的财务影响或负担。

国电公司(PLN)总经理梭菲延.巴希尔(Sofyan Basir)强调说，取消DMO可能会增加国电公司的运营费用。 国电正在计算，如果DMO被取消，国电的运营支出每年或增加30万亿盾。政府计划取消DMO的煤炭政策，以提高煤炭出口价值和保持我国经常账户赤字不再上涨。

政府采取这项政策因为目前国际煤炭价格处于高位。根据能源和矿物资源部于2018年7月公布的参考煤价（HBA）数据为每吨104.65美元，高于6月份每吨96.61美元的价格。