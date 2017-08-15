Tuesday, August 15th, 2017 | Posted by

为支持电动汽车生产
政府准备奖励

【本报丹格朗讯】为支持2015年的电动汽车产量达到20%的指标，政府准备为汽车工业提供奖励。

尤淑夫·卡拉副总统在万丹省BSD City 印尼会奖展中心（ICE）主持12届题为“‘Rise of the Future Mobility’的Gaikindo印尼国际车展（GIIAS）的开幕式时对记者表示：“电动汽车征收进口税，包括奢侈品销售税（PPnBM），那意味着对燃油的使用量下降，而现在燃油还受补贴，以致将减少受补贴的消费者数量。”

他解释说，在世界上有两个普遍的事情成为人人的斗争，即是民主和环境的斗争。

为此，为支持环境而发展电动汽车和混合动力车（hybrid car）是一个挑战，并必须最好地实现。

“我国政府的政策是将提供便利，及实施有利的条例，来发展电动汽车。加上，需要很多的电力供应，”他这么说。

他认为，为发展电动汽车而成为挑战的是拥有电源，但我们不必担忧该问题，因为政府每5年，至少将生产3万5000兆瓦电力的发电站。

“若在每个晚上有200万辆汽车的电池充电，将需要多少的电力兆瓦？同时有2万5000亿台手机充电，肯定在晚上对电力的需求量将显著提高，”他称。

为此，我们必须准备其基础设施和技术。政府亦已准备将使用的基础设施和技术。政府已经在Karawang地区附近建设更大的车站。

更何况，为提高汽车出口量，我国必须继续提高基础设施的建设。现在我国汽车的出口量已经达到20%，而我们定下指标，至今年底的汽车出口量能增加20万辆。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=190500

Posted by on Aug 15 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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