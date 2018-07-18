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为支持国营电力和北塔米纳业绩

2018年底能源补贴支出超过69兆盾

【本报雅加达讯】财政部长丝莉.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)预计，截至2018财年末的能源补贴支出超过69兆盾，以支持国营电力公司(PLN)和国营石油北塔米纳公司(Pertamina)业绩的实施。

日前，她在雅加达与预算机构的工作会议上称，“该能源补贴是为支持进行燃油价格稳定的北塔米纳公司和在乡村进行电气化的国营电力公司。”

丝莉.慕利亚妮解释说，上述补贴超额计算已考虑到2018年上半年能源补贴支出落实为59.5兆盾，或占94.5兆盾上限的63%，以及以价格设定的柴油价格差异。

她说，“我们已经和国营企业与能源矿物资源部长以及北塔米纳和国营电力公司一起讨论，以便察看他们的财务状况。”

藉着补贴超过上限的69兆盾，则预计2018年底的能源支出落实达163.5兆盾。

特别是北塔米纳，尽管由政府指定，她希望增加补贴支出以保持每公升柴油价格差异，可保持北塔米纳的资产负债表不受干扰。

她说，“北塔米纳的平衡得以维持，即需要从运营方面来实施补贴政策，或者是从盈利潜力方面，无论是来自上游或者是来自与补贴有关的下游活动的压力。”

此外，通过政府参与提供能源补贴，她希望补贴燃油价格依然得以维持，间接的可导致其它必需品价格保持稳定。

丝莉.慕利亚妮继称，“总的来说，这政策是为了保持民众的购买力和保持经济增长和稳定的势头，特别是在外部压力相当大的时候。”