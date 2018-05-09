Wednesday, May 9th, 2018 | Posted by

为支付外债的外汇来源 央行称政府应加大出口量

【本报日惹讯】印度尼西亚银行(央行/BI)资深副行长米尔萨(Mirza Adityaswara)称，政府应加大出口量。这是有必要的，以便增加外汇作为国家债务融资的来源之一。

日前，米尔萨在日惹央行办事处，由央行与印尼经济学家协会(ISEI)一起举办题为‘出口导向型的密集型行业融资和发展’讨论会上称，“从我国外债占国内生产总值(GDP)方面来看并不大，仅35%。但是我们对支付上述外债的外汇来源却不大。”

米尔萨明确表示，实际上从我国外债占国内生产总值的比例方面可说很小。他以马来西亚为例，其债务数额占国内生产总值的68%左右。

他解释说，“但是为支付外债却需要外汇。外汇从何而来，来自出口，来自旅游业，来自作为印尼外劳的我们的朋友们。”

米尔萨赞赏政府通过开拓10个新的巴厘岛而提高旅游领域的努力。外国游客来访人数亦增加。此外，米尔萨亦鼓励政府加大出口量。

他在结束语称，“我再次说，虽然泰国的外债和我们一样占国内生产总值的35%，但是泰国的出口活动庞大。所以就经济实力而言，我国债务并不大，但出口活动不够大。”

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=214546

Posted by on May 9 2018. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added