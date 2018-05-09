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为支付外债的外汇来源 央行称政府应加大出口量

【本报日惹讯】印度尼西亚银行(央行/BI)资深副行长米尔萨(Mirza Adityaswara)称，政府应加大出口量。这是有必要的，以便增加外汇作为国家债务融资的来源之一。

日前，米尔萨在日惹央行办事处，由央行与印尼经济学家协会(ISEI)一起举办题为‘出口导向型的密集型行业融资和发展’讨论会上称，“从我国外债占国内生产总值(GDP)方面来看并不大，仅35%。但是我们对支付上述外债的外汇来源却不大。”

米尔萨明确表示，实际上从我国外债占国内生产总值的比例方面可说很小。他以马来西亚为例，其债务数额占国内生产总值的68%左右。

他解释说，“但是为支付外债却需要外汇。外汇从何而来，来自出口，来自旅游业，来自作为印尼外劳的我们的朋友们。”

米尔萨赞赏政府通过开拓10个新的巴厘岛而提高旅游领域的努力。外国游客来访人数亦增加。此外，米尔萨亦鼓励政府加大出口量。

他在结束语称，“我再次说，虽然泰国的外债和我们一样占国内生产总值的35%，但是泰国的出口活动庞大。所以就经济实力而言，我国债务并不大，但出口活动不够大。”