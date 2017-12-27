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为提高竞争力

Pusri提高几座工厂生产效率

【本报巨港讯】在肥料产品更加激烈竞争的情况下，坐落于巨港的Sriwijaya肥料（Pusri）公司聚焦于提高几座工厂的生产效率，来提高产品竞争力。

Pusri肥料公司总经理穆尔约诺（Mulyono Prawiro）在巨港对记者表示，到目前为止，我们公司已经彻底完成Pusri II号-B新厂，并已经停用已老旧和浪费的Pusri II号工厂的运作活动。

“未来公司计划将修建Pusri III号和Pusri IV号工厂，而现在我们已经进入初期计划阶段，”他这么说。

他解释说，Pusri第II号-B新厂已证实使用燃料更有效率，以致公司成功提高尿素肥料的产量至10%。

上述步骤已符合印尼肥料（Pupuk Indonesia）公司的政策，即是推动Pusri公司生产廉价和优质的肥料产品，来提高竞争力。

众所周知，现在Pusri公司还面对煤气价格昂贵，每百万立方英国热量单位（mmbtu）达6美元的问题。另一方面，中国购买的煤气价格只有4美元/mmbtu。

Pusri公司面对的其他挑战是在国际市场的尿素肥料生产量亦超过需求量，以致进入外国市场的机会越渺茫。

为此，除了为有效使用燃油，结合使用煤炭之外，Pusri公司亦积极进行产品创新，尤其是尿素的化学衍生物，以及已兴建NPK复合肥料1号厂和现在正建设NPK复合肥料2号厂，而投入NPK肥料业务。

“有关销售NPK产品，Pusri公司将向南苏省的种植园农民，如咖啡、橡胶，以及油棕农民销售上述NPK肥料产品，”他阐述。

此前，Pusri公司已经成功建设NPK复合肥料1号厂，每年产量达到100吨肥料，目前我们正兴建NPK复合肥料2号厂。我们定下指标，该肥料2号厂将于2019年竣工。

Pusri国营肥料公司看好NPK肥料业务是因为政府实施粮食安全计划，造成复合肥料的需求量提高。

除此之外，发展NPK化肥业务亦符合于具有高竞争力和可持续肥料厂的公司愿景和使命。众所周知，以最新技术建设的肥料厂地点离Pusri 2B肥料厂很近。

Pusri公司亦必须观察扩大市场的机会，因为油棕和橡胶种植园也能使用上述NPK产品。2021年印尼肥料公司的NPK肥料的产量将达600万吨，目前的产量只有340万吨。