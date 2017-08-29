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为提高白糖产量

MSM投资2.4兆盾开发甘蔗园

【本报古邦讯】东努沙登加拉投资和一站式综合服务局局长瑟穆尔(Semuel Rebo)表示，为提高我国白糖生产量，Muria Sumba Manis公司(MSM)已投资2.4兆盾在东松巴县开发甘蔗园及建设制糖厂。

他在古邦对记者说：“从2.4兆盾的投资额当中，至2017年7月份，Muria Sumba Manis公司已经落实4000亿盾的投资，来种植和发展糖原料，接着，将继续在上述县区兴建制糖厂进行加工和生产的过程，”他续说。

他解释说，由于甘蔗农抱怨他们生产的砂糖价格很低，并预测他们将转向发展其他农作物，这能威胁我国不能实现白糖自给自足的计划。

糖价很低的其中一个原因是因为饮食工业用的精制糖渗入零售市场，导致在市场的糖供应量过剩。

他认为，MSM公司是现在东努沙登加拉的其中一个最大的投资者，以致有能力解决甘蔗农糖价很低的事宜，使甘蔗农不转向发展其他农作物，而阻碍国内白糖自给自足计划。

除了发展甘蔗种植园和制糖厂之外，MSM公司亦将兴建甘蔗废料发电站。

“MSM公司的到来已间接推动东努沙登加拉经济和提高社会购买力，尤其是东松巴县，”他这么说。

甚至，该公司吸引的当地员工人数相当多。此外，因为在每个星期的白糖产量达到数千吨，需要政府关注建设更大的港口，以支撑公司的生产活动。

他亦希望，MSM公司将吸引更多企业到东努省进行投资。“现在有投资者将在Timor大陆发展甘蔗种植园。