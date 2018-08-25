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为提高产品附加值

工业部促进棕榈油产业下游化

【本报雅加达讯】为了能提高产品的附加值，同时推动国内经济的增长，工业部继续推动棕榈油（CPO）工业领域进行下游化。

工业部国际工业安全与发展署（KPAII）总署长苏尔雅威拉宛（I Gusti Putu Suryawirawan）在雅加达对记者表示：“我们力求棕榈油和其衍生物能在外国加工和销售，目前我们还正研究是否该产品能销售，而未来没有出现任何问题。”

更何况，这一向以来，作为世界上最大的棕榈油生产国和出口国，棕榈油加工业对我国做出巨大的贡献。

据工业部的数据称，上下游棕榈油工业对国家贡献200亿美元外汇，并给2100万人创造直接和间接就业机会。

甚至，我国棕榈油总产量占世界总产量的48%，并控制52%棕榈油出口市场。为此，我国有机会成为全球棕榈油加工业中心，来满足粮食、非粮食，以及再生能燃料的需求。

他认为，在我国有三条棕榈油工业下游化有潜力发展。

第一，下游化油菜工业，即是把炼油工业产品加工成为中间油脂食品（intermediate oleofood）和油脂食品（oleofood product）的工业。

“我国已生产的各种下游油脂食品，其中是棕榈食用油、植物油、维生素A、维生素E、酥油、冰淇淋、奶精产品、可可脂产品，以及特产脂肪产品，”他称。

第二，下游化油脂化学工业，即是把炼油工业产品加工成为油脂化学产品、基本油脂化学产品，以及成品如生物表面活性剂产品（洗涤剂、肥皂，以及洗发水产品）、生物润滑剂产品（生物乳制品），以及生物材料产品（生物塑料产品）等。

第三，下游化生物燃料工业，即是把炼油工业产品加工为生物燃料产品和生物燃料成品，如生物柴油、沼气、生物优质产品、生物飞机燃油等。

“有关下游化生物燃料工业的问题，现在政府正认真在我国落实使用20%生物柴油（B20），并扩大所有机动车使用20%生物柴油，”他补充说。

他深信，使用20%生物柴油的计划，能提高当地原料的利用，同时每年减少进口燃油量350万升吨到450万升吨，总额55亿美元。