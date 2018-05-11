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为抑制盾币汇率疲弱

我国央行暗示将调升基准利率

【本报雅加达讯】为了抑制盾币汇率的疲弱，印度尼西亚银行(央行/BI)发出信号，将调升基准利率或央行7天逆回购利率(BI 7 DRRR)。

日前，央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，“我们正在准备明确的货币政策措施，且将进行一致性地，包括通过利率的调整。”

阿古斯还未确定实施新基准利率的时间。他说，中央银行将优先稳定盾币汇率，以便让投资者放心且保持经济增速。央行也不停地大量供应外汇储备来抑制在5月8日已达3.44%的盾币疲弱。

央行行长助理多迪.布迪.瓦鲁约(Dody Budi Waluyo)称，利率的上升有赖于评估结果和经济数据的发展。例如通货膨胀，对外贸易逆差，及其它的指示器。他并不否认利率加息的推测将在本月份央行行长委员会的会议上作出决定。

在周三闭市的交易中，盾币处于每美元兑14084盾的水平。而在雅加达银行间即期美元指数(Jisdor)的参考利率显示每美元达14074盾。比上日的疲软0.27%。

各银行亦开始预计基准利率可能上升，这会对贷款利率上升产生影响并有可能影响今年的贷款增长指标。

印尼庶民银行(BRI)上市公司财务主任Haru Koesmahargyo说，“该影响肯定是有的，我们拭目以待，在提高贷款利率前先查看市场状况和竞争情况。”

预计贷款利率的上升将比定期存款利率的提高更缓慢。印尼庶民银行首席执行官Suprajarto称，“我们设法暂时保持贷款利率。”

作为补偿，印尼庶民银行选择继续提高效率。他说，“例如通过使用技术来处理信贷。Suprajarto乐观的表示，今年第二季度的信贷增长会达到14%。

经济改革中心(CORE)经济学家Piter Abdullah 预计，央行基准利率将由目前的4.25%调升25-50个基点。他说，利率的改变并不总是与银行贷款的升降并行的。