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为扩展国内外市场

今年鹰航将购买空客波音等九架新机

【本报雅加达讯】今年印尼鹰航上市公司计划增加九架新飞机。上述飞机的购买将以经营租赁方案来完成。鹰航董事总经理阿利夫.威波沃(Arif Wibowo) 称，将运抵的五架新飞机是空客A320型号。

依计划，上述三架空客A320型飞机将供鹰航的子公司连城航空(Citilink)使用。日前，阿利夫在雅加达印尼证券交易所(BEI)称，“继续连城航空的发展，特别是在国内市场的主导地位。”

他解释说，将运抵的一架飞机是波音737 Max 型号。该美国飞机制造商的最新产品，将于今年第三季度或第四季度抵达。“这将是运往我国的第一架飞机。”

阿利夫补充称，其它三架是将在我国东部地区运作的ATR型号飞机。其基地将坐落于巴布亚(Papua)和马露姑(Maluku)。“以后该飞机将是我们在东部的给料机。”

除了扩展国内市场外，鹰航亦将在国际市场拓展。该市场扩展计划将在最优势的中东和中国。

2016年鹰航购买17架新机，而2015年该公司订购18架新机。阿利夫说，此前无论是鹰航或者是连城航空欲持续提高在国内范围的市场份额，他定下企业能控制国内市场的50%指标。