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为实施双边货币互换协议

日本向东盟国准备400亿美元

【本报雅加达讯】日本财政部向东盟国家提议为双方的合作而实施双边货币互换协议(BCSA)，总值达400亿美元。

据日本财政部称，该政策能使东京向东盟国家发放日圆形式的资金，倘若上述区域遭遇危机的话。

而上述建议是于上周五(5月5日)在日本央行行长和财政部长与东盟国家之间的会议上提出的。

日本财政部在其官方声明中称，“该步骤的目的是为使正在东盟扩展其业务的日本企业更方便。如果在全球金融市场出现特殊的压力，则该企业需要日圆。”

在该会议上，泰国成为与日本正式实施双边货币互换协议的国家之一，总值30亿美元。

与此同时，马来西亚即将步泰国的后尘，以便实施类似的政策。

此前，于去年底我国央行和作为日本财政部代理的日本央行取得一致，延长总值227.6亿美元的双边货币互换协议合作。该合作于2016年12月12日签署。

根据记载，首次双边货币互换协议合作是于2003年2月17日签署，且已数次加以修订和延长。而2016年12月12日签署的双边货币互换协议的有效期为3年。