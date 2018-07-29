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为吸引更多游客入境

外南梦和龙目将营造廉价航空机场

【本报丹格朗讯】为吸引更多游客入境，政府将把东爪省外南梦机场和西努省龙目国际机场营造成廉价航空机场，这两座机场将连接巴厘省伍拉·赖国际机场。

国营机场运营商Angkasa Pura第I公司（AP I）总经理阿瓦鲁丁（Muhammad Awaluddin）昨日在丹格朗解释，把外南梦县布林宾萨里（Blimbingsari）机场营造成廉价航空机场的最初概念，目的是支撑巴厘机场的接客能力。

“国营企业部长要求外南梦和龙目成为巴厘省的辅助地区，因为巴厘机场非常繁忙拥挤，必须以正确的方式减轻巴厘机场的客流集散压力，”他说。

通过外南梦或龙目机场入境的游客，可选择完整的廉价旅游配套去巴厘。

阿瓦鲁丁举例，外国游客可搭乘廉价航班飞往龙目或外南梦的旅游配套，然后搭乘游轮去巴厘，这将比搭乘直飞航班更便宜。

“巴厘依然是具吸引力。若去巴厘旅行的游客搭乘廉价航班，并在外南梦过一夜，然后可享受到搭乘游轮前往巴厘的便利，对去旅游的游客将选择有吸引力的旅程，所以必须这样设计，”他说。

由于前往巴厘的航班转移到外南梦或龙目，因此在巴厘机场过夜的客机将减少。

阿瓦鲁丁续说，在巴厘机场停场过夜的飞机将被限制，来加大飞机容纳量。

“目前，各种飞机都可进入巴厘机场。在未来期间，巴厘机场只限于中型飞机和宽体飞机。这就是外南梦和龙目机场必须准备营造成廉价航空机场的原因，”他说。

阿瓦鲁丁补充说：“这一向以来在伍拉·赖机场停场过夜的螺旋桨飞机转移到龙目机场。”

廉价航空机场必须有能力给入境的游客提供无缝的旅行体验，从预订航班，转航站楼，直到旅行期间的换乘交通工具。

“最简单的例子是为游客提供无缝服务，”他说。

此前，交通部航空交通总署长阿古斯（Agus Santoso）称，低廉航空专用航站楼建设将受到交通部航空交通总署的监督，来保证飞行安全。

“由于机票更便宜，国内对低廉航空的需求更大，尤其是中低产阶层。虽然机票便宜，政府要保证其飞行安全水平与全服务航空公司相等，因为涉及人命，”他说。